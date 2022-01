OFFICIEEL: STVV ziet Cacace naar Serie A vertrekken

Gianluca Di Marzio laat immers weten dat Empoli op het punt staat om de international van Nieuw-Zeeland in te lijven. Cacace, die Italiaanse roots heeft, zou op uitleenbasis het seizoen gaan uitdoen bij Empoli.

Empoli staat op dit moment twaalf punten boven de degradatiestreep. Niet onbelangrijk, want volgens Di Marzio zou Empoli bij redding in de Serie A een verplichte aankoopoptie van drie miljoen activeren.

Liberato Cacace speelde 51 officiële wedstrijden in het shirt van STVV.

UPDATE 21u00: STVV maakt de transfer van Liberato 'Libby' Cacace officieel. De Nieuw-Zeelander verkast op huurbasis naar Empolo. Bij redding in de Serie A, moet Empoli de verplichte aankoopoptie van drie miljoen lichten.

