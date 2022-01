Vader van slachtoffer komt met bijzondere verklaring in zaak rond Mason Greenwood

Mason Greenwood zit in de cel op verdenking van verkrachting. De vader van het slachtoffer is niet te spreken over de zaak.

Zondag verschenen er beelden van een bebloede Harriet Robson, de vriendin van Mason Greenwood van Manchester United, op sociale media. Naar verluidt zou de spits van Man United haar misbruikt en mishandeld hebben. De speler is op non-actief gezet en werd opgepakt door de politie. "Wij hoorden vanochtend om zes uur wat er gebeurd was. Ze wilde niet dat dit naar buiten kwam, maar heeft ons gezegd dat haar telefoon is gehackt en daarom alles nu op internet staat”, laat de vader van de vrouw nu weten. "Hun relatie was de afgelopen maanden al niet goed. Maar ze is hier helemaal kapot van. Ze waren heel erg verliefd en zijn lang samen geweest. Nu is het een zaak voor de politie."

Lees ook... Mason Greenwood van Manchester United in de cel na betichting van huiselijk geweld