Castro-Montes over de grote interesse van Genoa: "Ik heb even getwijfeld"

Alessio Castro-Montes is nog altijd speler van Gent. De wingback had immers een voorstel van Genoa, waar intussen Alexander Blessin coach is, op zak. Maar hij weigerde beleefd.

Castro-Montes wil later wel een transfer, maar naar een stabiele middenmoter in een grotere competitie. Genoa vecht tegen degradatie en daar had hij op dit moment in zijn carrière weinig zin in. "Ik heb even getwijfeld, toen Genoa kwam aankloppen. Het moest allemaal heel snel gebeuren, ik had zelfs maar een paar dagen tijd om de knoop door te hakken. Ik heb beslist om bij Gent te blijven, ook omdat ik nog altijd het gevoel heb dat ik hier goed zit", zegt hij in HLN.

Al is hij dit seizoen geen basisspeler meer bij Vanhaezebrouck. "In het voetbal zijn er altijd wel moeilijkere periodes, waarin je minder speelt, maar we hebben een fijne groep. Ik denk dat ik hier ook al veel bewezen heb. Dan denk je toch: 'Het zal weer goed komen.' Is dat niet zo, dan kunnen we nog altijd zien in juni."

Hij beseft wel dat hij nog aan aspecten van zijn spel zal moeten werken. "Eén van mijn mindere punten is nog altijd het verdedigen. Dan is de Italiaanse competitie ideaal om tactisch sterker te worden. Maar ik heb voorlopig nog geen spijt van mijn keuze om te blijven."