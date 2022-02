Cyriel Dessers over zijn vertrek bij Genk "Ik heb ploegbelang boven dat van mezelf gezet"

Cyriel Dessers, momenteel aan de slag bij Feyenoord, is teruggekomen op zijn passage bij Genk. Daar was de aanvaller slechts tweede keuze en dat was uiteraard niet gemakkelijk om mee om te gaan.

Bij Feyenoord Rotterdam Cyriel Dessers aan tien doelpunten. Ook in Nederland is hij momenteel geen basisspeler, maar heeft hij toch al een beetje meer speelkansen gekregen dan vorig seizoen bij Genk. Tijdens een interview met PlaySports kwam hij terug op zijn passage in Limburg.

Belangrijke rol in de kleedkamer

"Vooral vorig seizoen heb ik het ploegbelang boven dat van mezelf gezet", aldus Dessers. "Ik zei tegen mezelf: ik zit liever op de bank bij een ploeg die de titel pakt of die tweede eindigt en de beker wint, dan bij een ploeg die vijfde of zesde eindigt. En ik had een belangrijke rol in de kleedkamer. Ik had kunnen zeggen: "Jongens, op mij moeten jullie niet meer rekenen." Maar zo zit ik niet in mekaar."

Nog voor het seizoen voorbij was, had hij besloten dat het beter was om andere oorden op te zoeken. "Tijdens de play-offs ben ik op een gegeven moment naar technisch directeur Dimitri de Condé gegaan. Ik heb heb gezegd: "Voor mij is het gedaan, echt waar". Er bleven nog drie matchen. Ik zei hem: "Voor mij is het afgesloten". Ik heb toch nog drie keer gescoord in die drie laatste matchen."