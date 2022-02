Geruststellende berichten na blessure Hervé Koffi

Hervé Koffi werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis na zijn zware botsing met Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht). Donderdagochtend kwam de medische staff van Burkina Faso met geruststellend nieuws over de doelman van Charleroi.

Burkina Faso's goalkeeper, Herve Koffi, is stretchered off the pitch after his clash with Cheikhou Kouyate 😕



Wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/2FWJK6Ei3m