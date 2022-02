📷 Blessin en Vanheusden pakken punt op bezoek bij AS Roma, met dank aan de VAR

Op de 24ste speeldag van de Serie A heeft Genoa 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij AS Roma.

Zinho Vanheusden stond in Rome opnieuw in de basiself van Alexander Blessin. Genoa kon de nul houden tegen AS Roma.

Nochtans leek het helemaal anders uit te draaien, want Leo Ostigard pakte een rode kaart halverwege de tweede helft.

In de blessuretijd keurde de VAR ook nog een goal van Zaniolo af, nadat hij een scoorde maar daarvoor eerst een fout maakte. Voor zijn reactie tegen de scheids kreeg Zaniolo rood.