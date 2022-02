Debat van de week: dit is uw (verrassende) kampioen - en wie ziet u degraderen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de titelstrijd in de Jupiler Pro League. En dat zou nog wel eens spannend kunnen worden. Union is momenteel de topploeg, maar krijgt van u toch maar 23% van de stemmen. Antwerp en Club Brugge zijn tot op heden nog steeds grotere favoriet - al won Union ondertussen wel al op Antwerp. Deze week polsen we even naar de strijd onderaan het klassement. Beerschot lijkt stilaan een vogel voor de kat. Of niet? En wie wordt het team op de zeventiende plaats dan? Het zou nog heel spannend kunnen worden daarvoor. ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke twee teams eindigen op plekken 17 en 18? Beerschot (13) 92% Seraing (23) 67% Zulte Waregem (25) 26% Eupen (27) 3% Oostende (27) 5% Standard (29) 0% OH Leuven (30) 0% STVV (31) 3% Kortrijk (34) 5% Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie!) 0%