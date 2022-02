Marc Overmars riskeert voor heel lang uit de voetbalwereld gezet te worden

In Veronica Inside Vandaag gaf een strafrechtadvocaat wat meer uitleg bij wat Marc Overmars van Ajax boven het hoofd hangt.

Marc Overmars moest bij Ajax opstappen na grensoverschrijdend gedrag. Strafrechtelijk kan hij geen zware straf krijgen. Volgens strafrechtadvocaat Job Knoester zijn de straffen licht voor het sturen van dickpics. “Dat is strafbaar en daar kun je maximaal twee maanden gevangenisstraf voor krijgen. En het lijkt erop dat Overmars dit niet op verzoek heeft gedaan…”, zei Knoester

“Acht jaar geleden is iemand veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur voor het meermaals versturen van dit soort foto's. Het gebeurt niet heel vaak, want het is niet het grootste vergrijp.”

Momenteel is geen aangifte gedaan en loopt er ook nog geen strafrechtelijk onderzoek. Er is wel een tuchtrechtelijk onderzoek gestart en dat kan veel zwaardere gevolgen hebben.

“Dat betekent dat hij berispt kan worden, maar in het ergste geval kan het ook een royement worden. Dan mag hij pas na twaalf jaar een aanvraag indienen om opnieuw aan een functie te komen in het voetbal.”