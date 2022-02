Haroun denkt dat zijn verhaal bij Antwerp nog niet afgelopen is: "Mijn betrachting is om hier te blijven"

Faris Haroun is dit seizoen geen basisspeler meer bij Antwerp. Sinds zijn blessure moet hij het doen met invalbeurten. Tegen Kortrijk vorige week kreeg hij eens een invalbeurt van een halfuur en dat ging heel goed. De kapitein van The Great Old wil dan ook nog niet stoppen.

Haroun meent dat hij Antwerp nog iets kan bijbrengen. Versleten is hij niet, ondanks zijn zware kuitblessure. “Zeker niet", zegt hij in GvA. "Ik word een dagje ouder, dat klopt, maar de ouderdom heeft geen impact op mijn kwaliteiten. Met mijn ingesteldheid, spel­inzicht, leiderschap en vooral de goeie genen kan ik nog enkele jaren doorgaan.” Al speelt hij dus niet veel meer en kreeg daar een uitleg van Priske voor. Maar in juni loopt zijn contract af... “Als de tijd er rijp voor is, ga ik met de club samenzitten. Mijn betrachting is alleszins om hier te blijven. Als ik fit blijf zoals nu, wil ik er nog minstens een jaar bijdoen. De club moet er uiteraard hetzelfde over denken. Tot nu zaten we altijd op dezelfde golflengte en werd er telkens open over de standpunten gecommuniceerd.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Seraing - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.