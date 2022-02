Kompany onderschat Essevee niet: "Ik ken Timmy Simons... Ik wens hem het beste als trainer, behalve morgenavond"

Morgenavond neemt Anderlecht het al op tegen Zulte Waregem, de nummer 16 in de stand. Maar Vincent Kompany wil niet spreken van een makkelijke match. Hij wil zijn ploeg op het elan van Eupen zien doorgaan.

Al wil hij het liever nog iets beter zien. "We hebben te veel kansen weggegeven en te veel gemist, maar we hebben wel veel gecreëerd en gewonnen met 4-1. Als coach moet ik kritisch zijn, maar het is wel een goeie basis om weer vooruit te kunnen kijken. We willen aanknopen bij die goeie prestaties van december en dan is zo'n match een goeie aanzet", aldus Kompany.

De drie punten tegen Essevee zijn wel een must. "Maar ik ga nooit spreken over een makkelijke tegenstander. Elke ploeg kan ons in de problemen brengen. Ik ken Timmy Simons. Hij gaat een blok zetten tegen ons. Simons is altijd al een leider geweest en dat in grote ploegen met grote namen. Ik wens hem het beste... behalve morgenavond", lachte Kompany.

Kompany wou wel nog eens benadrukken dat het collectief zal moeten gebeuren. "Verwacht niet dat we op de individuele kwaliteiten gaan leunen, dat kunnen we ook niet. Vorig seizoen hadden we een probleem als Nmecha er niet was, maar dat is gedaan. We hebben een stadium bereikt waarin het collectief de doelpunten aanbrengt."