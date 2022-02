Brys ziet geen 'enfant terrible': "Hij geeft zijn wenende coach ongelijk"

Vijf goals in 15 matchen en nu ineens vijf goals in vier matchen... Sory Kaba heeft het geklaag in Leuven om een nieuwe spits doen verstillen. De 26-jarige Guineeër heeft de hint van zijn coach blijkbaar heel goed begrepen.

Marc Brys vroeg maandenlang om een nieuwe spits, maar kreeg die niet. Maar wie heeft een nieuwe spits nodig als de huidige aan de lopende band scoort? “Hij staat er heel nuchter in. Hij kwam hier toe met een grote conditionele achterstand en heeft hard gewerkt om dat bij te werken”, vertelt Brys in Het Nieuwsblad. “De grootste winst heeft hij gemaakt op de Afrika Cup, waar hij ons conditionele programma is blijven volgen.” Van de verhalen dat hij een moeilijke jongen is - meegesleurd van bij Midtjylland - heeft Brys nog niks gezien. “Hij is heel plichtbewust”, benadrukt Brys. “Als je dan die verhalen leest uit Denemarken, kan ik die totaal niet onderschrijven. Nu is het tegenovergestelde waar. Hij geeft zijn coach, die zo lang lag te wenen om een nieuwe spits, ongelijk.”