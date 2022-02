Ignace Van Der Brempt legt uit waarom hij niet meer speelde tegen Union

Ignace Van Der Brempt verraste afgelopen maand met een transfer naar het Oostenrijkse Salzburg, al was er vooral veel te doen dat hij zijn laatste match niet meer speelde bij blauwzwart.

Vlak voor de match van Club Brugge tegen Union werd duidelijk dat Ignace Van Der Brempt voor vijf miljoen euro verkaste naar Oostenrijk.

Problemen voor Alfred Schreuder, want die rekende op Van Der Brempt in het basiselftal. De jongeling wilde echter niet meer spelen en legt nu uit waarom. “Ik besef dat het klote was voor de coach, want hij stond machteloos, maar je moet het ook van mijn kant bekijken”, vertelt Van Der Brempt aan Het Nieuwsblad.

“Om te beginnen waren het de clubs die hadden afgesproken dat ik nog één match zou spelen. Dat was geen beslissing van mezelf. Bovendien waren er alleen nog maar mondelinge akkoorden, en je weet: zolang er niks getekend is, kan er altijd nog iets tussenkomen. Ik had dus geen zin om risico's te nemen en die mooie transfer op het spel te zetten.”

“Ik had eventueel nog kunnen spelen, maar als ik op dat veld had gestaan met de gedachte dat ik me niet mag blesseren en er daardoor niet honderd procent voor was gegaan, was dat voor mezelf noch voor de ploeg een goeie zaak. Dus dacht ik: Beter niet spelen dan op halve kracht.”