Uitleenbeurt jonge Belg bij Standard wordt niet verlengd: amper 200 minuten gespeeld

Afgelopen zomer kon Standard met Daouda Peeters een jonge Belg huren van Juventus. Een veelbelovende versterking voor de Rouches, maar al snel sloeg het noodlot toe voor de belofte-international.

Daouda Peeters (23) maakte meteen minuten na zijn komst, maar belandde al snel in de lappenmand met een mysterieuze blessure. Na heel wat onderzoeken stelden dokters een zenuwziekte vast bij de defensieve middenvelder. Hoe lang de inactiviteit zou duren, was moeilijk te voorspellen. Wat wel duidelijk is, is dat Peeters dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Het Nieuwsblad weet dat de uitleenbeurt van Peeters niet verlengd zal worden. Hij keert komende zomer terug naar Juventus, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt. In totaal kwam hij slechts vijf keer in actie voor de Rouches, goed voor 203 minuten.