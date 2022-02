De ambities bij Marc Brys nemen toe, maar toch wil hij de voeten op de grond houden bij OH Leuven

OH Leuven is bezig aan een goede reeks en krijgt zicht op de play-offs. Marc Brys houdt echter beide voeten op de grond en wil niet dat zijn ploeg begint te zweven.

De ambitie van OHL neemt wel toe. “Onze ambitie is nu om in de linkerkolom te blijven. Dat is een geweldige uitdaging”, citeert Het Nieuwsblad Brys. “Maar alle weken winnen kan je ook niet blijven volhouden. Uiteraard nemen onze ambities toe, maar of de play-offs realistisch zijn, dat zal nog moeten blijken. Er staan nog altijd meer ploegen vlak onder ons dan vlak boven ons, maar ambitie hebben mag altijd. Iedereen speelt graag play-offs.”

Brys zag OHL het enkele keren moeilijk hebben. “We hebben er telkens hard voor moeten werken en de groep loopt nu zeker niet ineens over van vreugde. Je kan als coach meer vragen na een negen op negen dan na een nul op negen, dat wel. De spelers staan daar nu meer voor open. Maar er is totaal geen euforie. We weten allemaal dat het nog beter kan.”