De Belgische Voetbalbond vordert een onderzoekscoördinator na het vermoeden van matchfixing in het seizoen 2013-2014

Na de strafrechtelijke vervolging schiet de Belgische voetbalbond nu ook in actie na het vermoeden van matchfixing in het seizoen 2013-2014

Duchâtelet liet in het verleden al meermaals uitschijnen dat er matchfixing gemoeid was met de titelstrijd in het seizoen '13-'14. 'Zijn' Standard leek lange tijd op weg naar de titel, maar uiteindelijk ging Anderlecht met de hoofdprijs aan de haal. Het volledige artikel kan u HIER lezen.

De Belgische voetbalbond laat het hier niet bij en heeft via het Bondsparket een onderzoekscoördinator aangesteld om de zaak te onderzoeken want de feiten zijn nog niet verjaard.

Persbericht Royal Belgian FA

Het Bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond nam kennis van de berichtgeving inzake mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing die zich zouden hebben voorgedaan tijdens het seizoen 2013-2014.

De onderzoekscoördinator werd gelast om hierover informatie te verzamelen. Feiten van wedstrijdvervalsing die zich eventueel zouden hebben voorgedaan tijdens het seizoen 2013-2014 zijn nog niet verjaard.

De KBVB wijst op de meldingsplicht. Elke club of aangeslotene moet feiten die het bestaan van een poging of daad van wedstrijdvervalsing aantonen of ernstig doen vermoeden melden bij de KBVB. Het niet-naleven van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire sancties.