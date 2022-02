Knotsgekke wedstrijd tussen Paul-José Mpoku en Jackson Muleka in Turkije!

Gekke match in de Turkse Süper Lig: Konyaspor, de club van Paul-José Mpoku, stond tegenover Kasimpasa waar Jackson Muleka en Mamadou Fall spelen... en er werden acht goals gescoord!

Noch Paul-José Mpoku, noch de aanvaller die werd gehuurd van Standard, Jackson Muleka, stond in de basis voor het duel tussen Konyaspor en Kasimpasa in de Turkse Süper Lig. Mamadou Fall (ex-Charleroi & Eupen) stond wel in de basiself bij de bezoekers. De twee ex-Rouches mochten beide rond het uur invallen, toen de stand al 3-3 was! Konyaspor leidde bij de rust met 2 doelpunten tegen 1 voordat er 3 doelpunten vielen in het kwartier na de rust. Kasimpasa maakte gelijk in minuut 46, Konyaspor nam zes minuten later opniew op voorsprong en exact op het uur werd de stand opnieuw gelijk via een penalty.

Dan was het wachten tot de blessuretijd waarin we nog twee doelpunten te zien kregen. De bezoekers van Kasimpasa wisten in minuut 90+1 op een 3-4 voorsprong te komen. Dat leek het nekschot te worden voor Konyaspor, maar de club van Mpoku wist diep in de blessuretijd alsnog gelijk te maken. Na tien minuten blessuretijd kreeg de thuisploeg nog een strafschop die werd omgezet en zo werden de punten verdeeld. Beide defensies zullen zich vragen moeten stellen hoe het komt dat ze vier keer gepasseerd zijn. Bij Kasimpasa bestond het centrale duo overigens ook uit twee oude bekenden: Uros Spajic (ex-Anderlecht) en Ryan Donk (ex-Club Brugge).