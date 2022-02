Alfred Schreuder stelt zich mooi op ten aanzien van Sobol: "Dat moet mogelijk zijn"

Voor Eduard Sobol zijn het moeilijke dagen door wat er allemaal in zijn thuisland gebeurt.

Eduard Sobol zit duidelijk met zijn gedachten bij zijn familie in Oekraïne. Alfred Schreuder probeert zoveel als mogelijk te doen. “Ik heb hem vanochtend gesproken. Natuurlijk is dat verschrikkelijk voor iedereen. Hij heeft het er lastig mee, het is zwaar voor hem”, zegt Schreuder.

“Als hij eens een dag iets anders wil doen, dan moet dat mogelijk zijn. Hij heeft aangegeven dat het heel fijn is om hier op Club te zijn. Het is voor hem een soort van ontspanning.”

“Het speelt in zijn hoofd, maar op training zie ik niets anders voor hem. Hij is professioneel genoeg om eerlijk in te schatten of hij kan spelen.”