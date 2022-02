Antwerp verliest veel punten thuis, De Laet verdedigt: "Als je een topclub wil zijn en ook bent ..." en "Met die tactiek komen we niet meer weg"

Antwerp laat dit seizoen opvallend veel punten liggen op de Bosuil. Daar zijn redenen voor, beseft aanvoerder en aanjager Ritchie De Laet.

"Als je een grote club wil zijn en ook bent worden de ruimtes groter. Andere ploegen straffen het af als je ze niet goed opvangt", aldus De Laet in Het Laatste Nieuws.

Evolutie

"Misschien spelen we te naïef, want we willen ervoor gaan en het publiek staat erachter, er is wat meer adrenaline. We kunnen het ook niet meer maken om thuis op de eigen zestien te staan en te speculeren op de counter."

"De fans zouden dat niet pikken. Wij zijn als club en als ploeg geëvolueerd de voorbije jaren. Dit is niet meer het Antwerp van vier jaar geleden onder Laszlo Bölöni. Met die tactiek geraken we niet meer weg."