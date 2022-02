De Laet is absoluut klaar voor Club Brugge: "22 spelers vol adrenaline, dan gebeurt er altijd iets"

Ritchie De Laet is klaar voor de topper tegen Club Brugge van zondag. Hoe meer sfeer, hoe liever hij het heeft. En daar mag gerust wat venijn bijzitten.

Vorig jaar won Antwerp in Brugge en de verdediger meent dat dat nog wel zal meespelen. "Een vol Jan Breydel is een goede zaak. Hoe meer publiek, hoe beter. Onze laatste match voor een vol stadion was Beerschot, denk ik. (lacht) Enfin, die hebben toch hun best gedaan om het te vullen."

De Laet hoeft zich niet op te laden voor zo'n match. Hij weet ook dat de spanning te snijden zal zijn. ''Zoiets gebeurt automatisch. Het is meer geladen, je bent scherper. De eerste tackle zorgt onmiddellijk voor spanning. De adrenaline is groter dan in andere matchen. Weet je: tweeëntwintig voetballers die vol adrenaline zitten, staan tegenover mekaar. Dan gebeurt er altijd iets", zegt hij in HLN.

Zelf heeft hij wel wat trucjes om een speler uit zijn ritme te halen. ''Dat hangt af van speler tot speler. Tegen sommige jongens speel ik iets anders omdat ze dan meer zagen 'oep den arbiter' en zo minder met hun spel bezig zijn. Alles hangt af van het moment en hoe die spelers in de match zitten. Ik spreek eigenlijk niet veel op het veld. Energie sparen, hé."