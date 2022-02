Vanaken over aanstaand vaderschap, transfer en titelstrijd: "Als Club de titel niet pakt, hebben we gefaald"

Hans Vanaken beseft dat Club Brugge dit seizoen nog niet gedraaid heeft zoals het moet. Maar de middenvelder kan zich wel al verheugen op zijn eerste kindje, maar eerst het seizoen in schoonheid eindigen. Met een titel dus...

Zijn aanstaand vaderschap doet hem misschien wel nog meer neigen naar bij Club blijven. "Het is niet dat dit een streep trekt door een transfer", weerlegt hij in HLN. "Want je weet nooit welke aanbiedingen er nog komen. (droog) Al wordt China nu wel een moeilijker verhaal. Het zal een club moeten zijn waarvan ik weet dat ons kindje er goed kan opgroeien. Met grotere kinderen is zo'n transfer volgens mij moeilijker, dan met een baby. De eerste drie jaar beseft dat kindje toch niet waar het opgroeit."

De titelstrijd slorpt nu echter al zijn energie op. "Er zit maar één ding op: alle matchen winnen. En dan zien wat de rest doet. Hopelijk laat Union punten liggen, maar daar moeten we eigenlijk niet mee bezig zijn". Als we de titel niet winnen? Dan hebben we gefaald."

''Club is de jongste jaren zodanig geëvolueerd, dat het élk jaar kampioen moet worden. Alleen... Manchester City wint ook niet elk seizoen de Premier League, hé."