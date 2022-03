Beloftenploegen maken hun intrede in 1B: wat met degradatie/promotie?

Vanaf volgend seizoen zijn er twaalf ploegen actief in 1B, waarvan vier beloftenteams. Kunnen deze U23-elftallen promoveren en degraderen?

Gedaan met acht ploegen in 1B. Vanaf volgend seizoen komen er twaalf teams in actie op het tweede niveau in België. Na een reguliere competitie van 22 speeldagen strijdt de top zes voor promotie naar de Jupiler Pro League, terwijl de onderste zes ploegen onderling zullen strijden voor behoud. Op dit staan Anderlecht, Genk, Club NXT en Standard in de top vier in de beloftencompetitie. AA Gent heeft als nummer vijf een achterstand van twee punten op Standard in te halen.

Promotie/Degradatie

Beloftenteams die in de top zes eindigen in de reguliere competitie, zullen deelnemen aan de Promotion Play-offs, maar zullen hoe dan ook NIET kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League.

Beloftenteams die aan het einde van de Relegation Play-offs op een degradatieplaats staan, zullen dan weer WEL moeten degraderen naar Eerste Nationale.

Geen halvering van de punten

Nog belangrijk: in tegenstelling tot het play-offsysteem in de Jupiler Pro League zullen de punten na de reguliere competitie NIET worden gehalveerd in de play-offs in 1B.