Tüchel verliest zijn kalmte na spervuur aan 'Russische' vragen: "Jullie moeten nu echt stoppen! Ik ben géén politicus!"

Thomas Tüchel heeft zijn koel verloren op de persbabbel naar aanleiding van het bekerduel tussen Chelsea FC en Luton Town. De coach van de Londenaren was de vragen over Rusland en de oorlog in Oekraïne kotsbeu.

De link tussen Chelsea FC en de gebeurtenissen is duidelijk. Met Roman Abramovich hebben The Blues een Russische eigenaar die banden heeft met de huidige Russische regering. Al moet het gezegd: uitgerekend Oekraïne vroeg Abramovich om te bemiddelen. "Jullie moeten stoppen met zo'n vragen te stellen", verloor Tüchel zijn kalmte. "En ik meen het. Jullie moeten echt stoppen. Ik ben geen politicus én ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Op den duur voel ik me daar zelfs slecht over, terwijl ik gewoon bevoorrecht ben. Ik heb dus ook geen antwoorden voor jullie."





