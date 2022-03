Ajax leefde mee met ex-speler: "Blij dat hij en zijn gezin nu veilig zijn"

Ajax heeft de voorbije dagen sterk meegeleefd met ex-speler David Neres. Die is samen met enkele Braziliaanse spelers gevlucht uit Oekraïne. Op zijn persconferentie liet coach Erik ten Hag weten dat ze contact hadden met Neres.

Neres verruilde Ajax in januari voor Shakhtar Donetsk. De situatie verslechterde daar echter snel en afgelopen weekend kon hij het land ontvluchten. "Dat is zeker een thema geweest. Via de spelers is er contact geweest met David. David heeft zelf contact gehad met ons teammanagement. Natuurlijk zijn we betrokken en hebben we meegeleefd. We zijn heel erg blij dat hij uit die oorlogssituatie vertrokken is en dat hij en zijn gezin weer veilig zijn", klonk het.

Ook de Braziliaan Antony maakte zich grote zorgen om zijn landgenoot, zo vertelde Ten Hag: "Hij heeft daar zeker een aantal dagen heel veel last van gehad. Antony vond het heel erg moeilijk, hoe hij daarmee om moest gaan. Hij was heel erg bezorgd. Dat lijkt me ook normaal als je zo'n broederband hebt; dat je die angsten deelt."