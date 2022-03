CIJFER VAN DE WEEK: 147 miljoen euro: deze Belgische club verdiende het meeste geld via de jeugd (meer dan Man City!)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het aantal miljoenen die clubs sinds 2015 wisten te verdienen dankzij hun jeugdopleidingen.

In Europa is SL Benfica de koploper met maar liefst 379 miljoen euro, waarmee ze Real Madrid (330 miljoen) en AS Monaco (285 miljoen) vooraf gingen.

Anderlecht 15e

Ajax (283 miljoen) is vierde, ook Lyon en Chelsea vinden we nog onder meer in de top-10 over alle competities heen.

De beste Belgische club is RSC Anderlecht, met 147 miljoen euro. 20% daarvan komt van Jérémy Doku. Anderlecht staat ermee 15e, vlak boven PSV Eindhoven en Manchester City.