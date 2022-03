🎥 Anderlecht-fans geven spelersbus warm welkom voor halve finale tegen Eupen

Anderlecht en de Croky Cup: het was de voorbije jaren niet het allerbeste huwelijk. In 2015 stond Anderlecht voor het laatste in de bekerfinale. De meest recente Beker in de paars-witte prijzenkast dateert alweer van 2008, toen Anderlecht in de finale met 3-2 won van... AA Gent.

Na de 2-2 uit de heenmatch heeft Anderlecht donderdagavond een uitgelezen mogelijkheid om zich te plaatsten voor de bekerfinale, ten koste van Eupen.



Dat de Beker leeft in Anderlecht, maakten de fans duidelijk in de vooravond. De spelersbus werd opgewacht door een horde fans, die hun helden met luide gezangen en vuurwerk een hart onder de riem staken. In een eventuele finale wacht AA Gent, dat woensdagavond verrassend Club Brugge uit het toernooi kegelde. Bekijk hier de beelden: ICI C BX. 🟣⚪ #COYM #ANDEUP #CrokyCup pic.twitter.com/Uz7yhf9ATw — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 3, 2022





