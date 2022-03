Brian Priske laat druk van zich afglijden en kijkt uit naar derby: "Dan moet je maar een andere job zoeken"

De kater van Club Brugge is inmiddels doorgespoeld. Antwerp bereidt zich voor op 'den derby', die in een tot de nok gevulde Bosuil wordt gespeeld. Sven Jaecques zette de puntjes op de i na de nederlaag in Brugge, maar Brian Priske voelt naar eigen zeggen niet meer druk dan enkele maanden geleden.

"Maandag hebben we de nederlaag in Brugge geëvalueerd. De ontgoocheling was enorm groot, zowel op het vlak van resultaat als qua prestatie. Op tactisch en technisch vlak begingen we te veel fouten. Ook op fysiek vlak hebben we te weinig gedaan, zeker op het middenveld. Dan is een zware nederlaag wat je krijgt op bezoek bij de beste ploeg in België. Iedereen had er meer van verwacht, ikzelf duidelijk ook", aldus Brian Priske op zijn persbabbel.

Zondag krijgen Priske en co een uitgelezen kans om komaf te maken met de negatieve spiraal. Hekkensluiter Beerschot mag zich aan een warm welkom verwachten in het Bosuilstadion, dat met meer dan 16.000 fans gevuld zal zijn. "Makkelijke wedstrijden? Die bestaan echt niet in België. Dat hebben we gezien tijdens de eerste derby. Daar heeft Beerschot, hoewel ze op de laatste plaats staan, getoond dat ze goed kunnen voetballen. Mijn jongens zullen er staan. Als je in eigen huis voor deze match geen grinta en mentaliteit kan tonen, dan moet je een andere job gaan zoeken", aldus de Deense T1 van de Great Old.

Eén doel: POI

Enkele weken leek het een uitgemaakte zaak dat Antwerp de reguliere competitie zou finishen in de top vier. Een drie op twaalf later voelt Antwerp stilaan de hete adem van Anderlecht en AA Gent in de nek. "Zo snel mogelijk in POI? Graag, want dan is iedereen content. Het belangrijskte is dat we er aan het einde van het seizoen staan. We hebben één doel en dat is in die top vier eindigen. Het enige dat we kunnen doen, is elke dag hard werken. Zoniet geven we de concurrentie de kans om dichterbij te komen. We moeten nu vooral niet bang beginnen kijken naar wat andere ploegen doen. Winnen zondag en we staan weer een match dichter bij POI."