Ashimeru meer en meer zeker van zijn basisplaats, ook uitblinker in zwakke eerste helft: "Ik wist dat we dit gingen winnen"

Sporting Anderlecht blonk deze zondag ondanks de score niet bijzonder uit, maar Majeed Ashimeru maakte toch van de gelegenheid gebruik om zich te laten zien.

Anderlecht was zondag zeker niet altijd even briljant tegen Oostende. De wedstrijd van donderdag in de Beker van België en de goede verdediging van Oostende in de eerste periode hebben daar veel mee te maken. "Ik denk wel dat het vooral mentaal was", aldus Ashimeru. "De ontlading was heel groot nadat we ons plaatsten voor die finale. Maar dat mag niet meer gebeuren. We hebben dat bij de rust ook gezegd. We konden deze match niet verliezen. Dat mocht niet. Ik had ook nooit het gevoel dat dat ging gebeuren."

Ashimeru was wel zowat de enige die zich in die eerste helft liet zien. Hij was altijd aanspelbaar, recupereerde veel ballen en startte ook de tweede periode in het juiste ritme. Een heel sterke prestatie, die Olsson waarschijnlijk op de bank zal houden. "Ik ben heel blij dat ik voor deze ploeg mag spelen", zei hij. "Ik doe mijn best en ken mijn kwaliteiten. Hopelijk blijft dit duren."