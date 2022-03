Verhuurde aanvaller van Beerschot scoort zijn eerste doelpunt in de Ligue 2

Issa Soumaré werd deze winter verhuurd aan Quevilly Rouen dat uitkomt in de Franse Ligue 2. Vandaag scoorde hij zijn eerste doelpunt voor zijn Franse club.

Issa Soumaré werd met grote trom bij Beerschot binnengehaald als een talentvolle aanvaller. Bij Beerschot kwam hij tot één doelpunt in elf wedstrijden in de eerste seizoenshelft. Beerschot besloot om hem wat extra ervaring te laten opdoen in de Franse tweede klasse en dit loont.

Vandaag scoorde hij het openingsdoelpunt voor Quevilly tegen Guingamp. Spijtig genoeg leverde dit maar één punt op. Dit was zijn eerste doelpunt in zes wedstrijden in de Ligue 2. Hij liet ook al één assist optekenen.

De Senegalees keert in principe deze zomer terug naar Beerschot waar hij nog tot 2025 onder contract ligt.