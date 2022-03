Van Himst verwacht veel van Anderlecht: "Kompany heeft kritiek gekregen, maar is nooit uit zijn rol gevallen"

RSC Anderlecht deed gisteren een uitstekende zaak met het oog op play-off 1. Het lijkt onwezenlijk, maar Vincent Kompany is momenteel nog steeds in de running om twee prijzen op zak te steken. Paul Van Himst ziet dat de filosofie zijn vruchten aan het afwerpen is.

The Process is ondertussen al twee jaar ver. Ook Paul Van Himst ziet dat de nodige stappen worden gezet. “Ik denk dat er achter de schermen heel goed werk geleverd wordt. Ik heb het gevoel dat de samenwerking tussen Vincent Kompany, Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke goed marcheert.” “Ik zie de toekomst positief tegemoet”, gaat het paars-witte clubicoon verder in Het Laatste Nieuws. “De kloof met Club Brugge wordt kleiner. Hoe Kompany dit heeft gedaan? Hij is zijn ideeën altijd trouw gebleven. En die aanpak werpt nu zijn vruchten af. Vincent heeft kritiek gekregen, maar is nooit uit zijn rol gevallen. Hij laat zich niet gek maken.” Dat was ook een echte keikop, maar vervolgens hebben we wel vijf landstitels op rij gewonnen Van Himst trekt de vergelijking met Pierre Sinibaldi. “Hij kwam destijds bij ons aan en koos meteen voor een 4-2-4-aanpak. Hij kreeg kritiek, maar heeft zijn systeem nooit willen veranderen. Een echte keikop, maar vervolgens hebben we wel vijf landstitels op rij gewonnen.”