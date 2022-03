Britse regering haalt uit naar Chelsea: "Chelsea lijkt de ernst van de situatie waarin het zich bevindt niet te begrijpen"

Chelsea heeft aan de FA de vraag gesteld om de kwartfinale van de FA Cup in een leeg stadion te spelen. De Britse regering reageert verbolgen op die vraag en zegt dat Chelsea zich minder zorgen moet maken over fans en meer over het onderbrengen van de club in de juiste handen.

Door de sancties opgelegd door de Britse regering mogen ze geen losse tickets verkopen voor de eigen wedstrijden. Enkel abonneehouders zijn welkom om te komen kijken. In de FA Cup is het abonnement niet geldig waardoor er in de thuiswedstrijd geen supporters zullen aanwezig zijn. Chelsea vroeg een uitzondering, maar kreeg deze niet.

Nu wil Chelsea dat de wedstrijd op Middlesbrough doorgaat zonder supporters. De FA bekijkt hun vraag morgen, maar de Britse regering heeft al gereageerd op de vraag van Chelsea.

Britse regering haalt uit naar het verzoek van Chelsea

"De club lijkt op basis van dit statement, waarin Middlesbrough en de rest van de Engelse profclubs bedreigd worden, de ernst van de situatie waarin het zich bevindt niet te begrijpen", vertelt een bron binnen de regering aan de Britse pers.

"De club is eigendom van een entiteit die gesanctioneerd werd vanwege banden met een persoon die verantwoordelijk wordt geacht voor de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne", klinkt het. “We zijn er niet tegen dat Chelsea op lange termijn supporters mag verwelkomen bij wedstrijden, maar we willen niet dat geld uit ticketverkoop naar een gesanctioneerde entiteit vloeit. Chelsea zou zich minder zorgen moeten maken over de enkele duizenden fans bij een wedstrijd en zich meer moeten focussen op het onderbrengen van hun club in de handen van iemand die niet betrokken is bij een oorlog.”