Opsteker voor Antwerp voor cruciale weken: "Parameters zijn gunstig geëvolueerd"

Na de gewonnen derby tegen Beerschot deelde Antwerp mee dat Ritchie De Laet voor onbepaalde tijd out zou zijn. De Antwerpenaar had nood aan rust na een slopend seizoen, klonk het bij de Great Old.

De Laet werd in de derby, al dan niet geblesseerd, na een halfuur naar de kant gehaald door Priske. De Laet verliet daarop nog tijdens de wedstrijd het stadion. Woensdag liet Antwerp weten dat De Laet opnieuw heeft aangepikt met de groepstraining. "Verschillende parameters zijn de voorbije 10 dagen positief geëvolueerd waardoor het mogelijk is om vanaf vandaag het normale programma af te werken. Uiteraard wordt de situatie dag per dag verder opgevolgd. De volgende dagen zullen dan ook duidelijk maken hoe snel Ritchie opnieuw wedstrijdfit kan zijn." De terugkeer van De Laet is hoe dan ook een opsteker met het oog op de drie laatste opdrachten van de reguliere competitie. Na de mindere resultaten voelt Antwerp de hete adem van AA Gent in de strijd om de top vier. Puntenverlies in de wedstrijden tegen Zulte Waregem, OHL en Cercle Brugge is dan ook uit den boze voor stamnummer 1. Ritchie De Laet traint opnieuw mee met de groep! Welkom terug, Ritchie! ✊



Meer info ▶ https://t.co/y0Cr0a1mZX#RAFC #OneRedFamily — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 16, 2022