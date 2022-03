Wesley Hoedt blikt terug op samenwerking met Lamkel Zé: "Met de juiste begeleiding..."

Wesley Hoedt zal zijn passage bij Royal Antwerp FC niet snel vergeten, door enkele opvallende figuren.

Zo was de samenwerking met Laszlo Bölöni één van de opvallendste trainers die hij ooit in zijn carrière zag passeren. Maar de Nederlander maakte op dat moment ook kennis met het Kameroense enfant terrible Didier Lamkel Zé.

“Ik moet oppassen met wat ik zeg, want daar ben ik soms te eerlijk in”, zegt Hoedt bij Eleven Insiders. “Maar Didier Lamkel Zé ging echt wel vaak te ver. Als je met één iemand een probleem hebt, dan kan het nog aan de andere liggen. Maar als je met een heel elftal een probleem hebt…”

“Hij was ook een hele aardige gozer, maar deed gewoon telkens zijn eigen ding. Het team ging niet voor, Lamkel Zé ging voor. Hij was wel heel goed op het veld. Met de juiste begeleiding is hij echt wel een geweldige voetballer.”