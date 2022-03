Youngsters kloppen op de deur bij Antwerp, maar moeten geduld tonen: "De concurrentie is enorm"

Naast routiniers als De Laet, Nainggolan en Verstraete beschikt Antwerp dit seizoen ook over enkele jonge talenten. De van Sparta overgekomen Emegha timmert aan de weg terug na een blessure, terwijl Pierre Dwomoh zich steeds meer profileert op training.

Emanuel Emegha (19) kwam tijdens de wintermercato over van Sparta Rotterdam, maar liep in zijn eerste weken bij Antwerp meteen een knieblessure op. “Emegha was een tijdje out en heeft nog steeds een beetje last. Hij speelde erg sterk in de wedstrijd met de beloften tegen Anderlecht. Met Frey en Samatta heeft hij niet de minste jongens als concurrent”, aldus Priske.

Ook Pierre Dwomoh (17) liet zich in positieve zin opmerken in de beloftenwedstrijd tegen Anderlecht. De middenvelder mocht in oktober en november proeven van het grote werk, maar verdween daarna uit beeld. Veelal moest de ex-speler van Racing Genk toekijken vanuit de tribunes.

“De laatste weken is Pierre erg goed aan het trainen. Ik ben blij met de manier waarop hij en Emanuel werken. Naast Pierre heb ik met Haroun, Verstraete, Nainggolan, Yusuf en Gerkens nóg vijf centrale middenvelders… Ik kan niet iedereen tevreden stellen, hé. En dat is ook mijn job niet. Ik selecteer die jongens waarvan ik denk dat ze de grootste toegevoegde waarde hebben voor het team. Het enige wat die jongens nu kunnen doen, is dag na dag blijven werken. En voor de duidelijkheid: dat doen ze ook”, besluit Brian Priske.