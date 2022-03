Ilias Sebaoui is een talent, maar Greg Vanderidt tempert de verwachtingen: "Er zijn er al honderden aan hem voorafgegaan die een hele mooie lente gemaakt hebben, maar de zomer niet gehaald hebben"

Niet alleen de fans, maar ook de media en tot slot Greg Vanderidt zijn lovend over de prestaties van Ilias Seboui. Al vindt hij wel dat de verwachtingen moeten bijgesteld worden. Het mag niet zijn dat iedereen zijn hoop in hem begint te vestigen.

Ilias Sebaoui is dan wel geblesseerd toch werd hij opgeroepen voor de U23 van Marokko. Het gaat allemaal heel snel voor de dribbel vaardige middenvelder die uit de jeugd van Beerschot komt. Greg Vanderidt vindt dat het allemaal wat te snel gaat voor de jonge belofte. "Ik weet waarover ik praat want ik heb laten zien dat ik in hem geloof. Ik wist dat hij er klaar voor was en is, maar het gaat allemaal veel te rap. Je hoort en voelt dit aan alles. Ik denk dat er nu een aantal mensen moeten opstaan om die jongen in bescherming te nemen. Want ik denk dat het hoofd van de familie Sebaoui wat wordt zot gemaakt. Daar moeten we op letten, goed over praten en dat heel goed managen. Want het zou de eerste niet zijn. Er zijn er al honderden aan hem voorafgegaan die een hele mooie lente gemaakt hebben, maar de zomer niet gehaald hebben. Dat moeten we ten alle koste vermijden."

"Het is niet gepast na vijf wedstrijden in eerste klasse", vervolgt Vanderidt. Om iemand zo zot te maken. Het is niet omdat je in die jongen gelooft dat je dit niet mag zeggen, maar als Beerschot dit seizoen beter had gepresteerd en dat er andere jongens hadden opgestaan. Dan had er misschien minder sprake geweest van Sebaoui. Los daarvan moet je wel aangeven dat hij de kans die hij heeft gekregen met twee handen heeft gegrepen. Dat is een eigen verdienste van hem. Nu komt het moeilijkste, zoals in alles, namelijk het bevestigen. Want nu heeft die in ene keer een status gekregen dat misschien de realiteit niet is. We zijn nu in een situatie terechtgekomen dat iedereen zijn hoop gaat vestigen op een jonge met nog maar vijf wedstrijden in eerste klasse. Dat is niet realistisch en niet eerlijk. Het is een heel zwaar gewicht om te dragen. Daar moeten we met zijn allen heel voorzichtig mee omgaan en die jongen goed begeleiden", sloot Vanderidt af.