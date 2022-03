Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 32!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Davy Roef. Hij kon met een aantal prima reddingen de nul houden in een belangrijk duel voor AA Gent tegen Anderlecht, belangrijk in de strijd om play-off 1.

Verdediging

Achterin was Nsoki de stevige man bij Club Brugge, terwijl Patris verdedigend belangrijk was én een assist afleverde voor OH Leuven. De Laet zorgde opnieuw voor een belangrijke clean sheet en zo deels drie punten voor Antwerp.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier interessante figuren. Kayembé deed het opnieuw prima voor Charleroi, D'Arpino zorgde voor een belangrijk doelpunt voor Oostende, Brüls was de held voor de Kanaries en Lambert was van belang voor KAS Eupen.

Aanval

Voorin kiezen we voor Bayo (twee goals en een assist), Maziz (1 goal) en Adamyan (1 goal) die zo van belang waren voor hun team.

Dat levert dan onderstaand elftal op: