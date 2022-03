Pro League scoort beter dan topcompetities op vlak van speelminuten voor jongeren

Een studie van het CIES (International Centre for Sports Studies) onderzocht hoe groot het aandeel aan U21-spelers is in de professionele voetbalcompetities van zestig landen. België is daarin met 10% op plaats 14 terug te vinden.

Tien procent van alle speelminuten in de Belgische hoogste klasse sinds 1 januari 2021 wordt gespeeld door 21-jarigen of jonger. Dat blijkt een studie uitgevoerd door het CIES. Met onze tien procent staan we op een veertiende plaats wereldwijd.



Opmerkelijk: de Pro League scoort beduidend beter dan de Franse (Ligue 1), Duitse (Bundesliga) Spaanse (Primera Division), Engelse (Premier League) en Italiaanse (Serie A) competitie. In de Nederlandse Eredivisie krijgen de youngsters dan nog vaker hun kans, zo blijkt uit dit onderzoek. Op kop van het klassement staat de Venezolaanse competitie met 18,8%. De slechtste leerling van de klas is Saudi-Arabië waarbij slechts 1,9% van de speelminuten aan jonge spelers gegund wordt. Klassement 1. Venezuela 18,8% 2. Denemarken 16.5% 3. Oostenrijk 13.3% 4. Servië 12% 5. Zwitserland 11,8% 10. Nederland 10,9% 14. België 10,0% 19. Frankrijk 9,1% 30. Duitsland 7,1% 49. Engeland 4,4% 53. Spanje 4,2% 55. Italië 3,9%