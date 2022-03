Einde verhaal voor Clement bij AS Monaco, maar... coach kan volgend seizoen bij deze topclub voor de titel gaan strijden

De Franse media zijn er zeker van: het kalf is verdronken voor Philippe Clement. De coach zal na het seizoen worden ontslagen bij AS Monaco. Maar is ook zijn volgende club al gekend?

Philippe Clement kon de hakbijl nog even uitstellen door vlak voor de interlandbreak te winnen van PSG, maar uitstel is geen afstel. De Franse kranten kondigen - na het seizoen weliswaar - het ontslag van de coach van AS Monaco aan. En dat leest Paul Gheysens graag. De voorzitter van Antwerp FC ziet in Clement immers dé man die de Great Old naar de landstitel moet leiden. Het stamnummer één houdt alvast een spreekwoordelijke vinger aan de pols bij Clement.