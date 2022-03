Debat van de week: wat is uw droomloting op het WK voor Rode Duivels? (En uw mening over Overmars is bijzonder!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp, omdat daar toch heel wat over te doen was. En u bent eigenlijk vrij duidelijk: een meerderheid onder jullie vindt het sportieve belangrijker dan extrasportieve problemen. Ondertussen blikken we volop vooruit naar de WK-loting op vrijdag. Daarin zijn de Belgen reekshoofd en dus ontlopen ze al zeker onder meer Frankrijk, Portugal, Brazilië en Argentinië. Uit de andere potten zijn wel nog wat mogelijkheden. Wat is uw droomloting? Haalbaar of leuke landen? Kies een land uit elke pot! ‚ÄčWij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke 3 landen hoopt u? Kies een land uit elke pot U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... POT 2: Mexico 20% POT 2: Nederland 10% POT 2: Denemarken 10% POT 2: Duitsland 10% POT 2: Uruguay 10% POT 2: Zwitserland 0% POT 2: USA 40% POT 2: Kroati√ę 0% POT 3: Senegal 0% POT 3: Iran 30% POT 3: Japan 10% POT 3: Marokko 20% POT 3: Servi√ę 10% POT 3: Polen 10% POT 3: Zuid-Korea 10% POT 3: Tunesi√ę 10% POT 4: Kameroen 0% POT 4: Canada 10% POT 4: Ecuador 0% POT 4: Saoedi-Arabi√ę 10% POT 4: Ghana 0% POT 4: Wales* 10% POT 4: Schotland* 0% POT 4: Oekra√Įne* 10% POT 4: Costa Rica* 0% POT 4: Nieuw-Zeeland* 50% POT 4: Peru* 10% POT 4: Australi√ę* 0% POT 4: Verenigde Arabische Emiraten* 0% Stem Je kan nog stemmen tot 03/04/2022 16:00.