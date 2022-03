Schreuder moet winger missen tegen Beerschot en zit in met Noa Lang: "Belangrijk dat hij minuten maakt"

Club Brugge gaat vrijdagavond in een leeg Kiel op bezoek bij hekkensluiter Beerschot. Een zege in Antwerpen en Club Brugge verkleint de kloof op leider Union tot twee punten.

Aan opties geen gebrek voor Alfred Schreuder, die over een nagenoeg fitte selectie beschikt. Tajon Buchanan zal vrijdag niet aan spelen toekomen tegen Beerschot. De aanwinst van Club Brugge behaalde met Canada een WK-ticket en is nog niet in het land. "Tajon zal niet in de selectie zitten. Pas vrijdagochtend keert hij terug. Bovendien heeft hij bijna alles gespeeld met Canada", vertelde Schreuder tijdens zijn persbabbel.

Wie ook in positieve zin opviel tijdens de interlandbreak, was Hans Vanaken. De middenvelder van blauw-zwart onderstreepte bij de Rode Duivels zijn goede vorm. "Ook tegen Genk was Hans al een van de beste spelers op het veld. Hij heeft die lijn netjes doorgetrokken. Hij heeft veel vertrouwen en dat straalt hij ook."

Dan verging het Noa Lang wat minder. De Nederlander belandde bij blauw-zwart naast de ploeg en kwam ook bij Oranje niet in actie tijdens de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. "Ik heb vanmorgen met Noa gesproken. Helaas heeft hij niet gespeeld, maar dat is de keuze van de bondscoach. Ik besef dat het belangrijk is dat hij opnieuw minuten gaat maken, maar ook voorin hebben wij veel concurrentie", besluit Schreuder.