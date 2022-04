Laurent Depoitre drukt wens uit bij contractverlenging: "Hoop dat hij ook blijft"

Goed nieuws voor AA Gent en Laurent Depoitre, die langer met elkaar doorgaan. En wat met die andere compatriot voorin bij de Buffalo's?

Laurent Depoitre verlengde zijn contract met twee jaar tot de zomer van 2024. Ondertussen ligt Tarik Tissoudali nog onder zeil tot 2023.

Goede verstandhouding

Door zijn prestaties - ook bij de nationale ploeg van Marokko - heeft die wel wat interesse weten los te weken.

En dus is de vraag: vertrekt hij deze zomer, of wordt ook hij langer vastgelegd? "Hij weet nu dat ik blijf, ik zou graag hebben dat hij ook blijft. We hebben een goede verstandhouding", aldus Laurent Depoitre in Het Laatste Nieuws.