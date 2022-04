Genk speelt zondag tegen B-elftal van Seraing: belangrijkste spelers krijgen rust voor duels tegen RWDM

Bij STVV gaan ze het waarschijnlijk niet graag horen, maar Seraing is niet van plan om met zijn sterkste elftal aan te treden tegen Genk. De belangrijkste spelers krijgen rust met het oog op de dubbele confrontatie tegen RWDM.

Seraing heeft drie spelers rondlopen met vier gele kaarten: Youssef Maziz, Gerald Kilota en Marius. Zij zullen sowieso niet aan de aftrap komen om een schorsing tegen RWDM te vermijden. Na de reguliere competitie vallen de gele kaarten immers weg. En ook Ibrahima Cissé en Georges Mikautadze zullen zondag waarschijnlijk rust krijgen.

Genk en STVV spelen zondag nog om het laatste plaatsje in de top acht. Maar bij Seraing willen ze zich absoluut redden en trainer Garcia is ervan overtuigd dat ze een goeie kans maken. “Onze recente prestaties tegen Standard, Leuven en Oostende hebben aangetoond dat we op de goede weg zijn om een serieuze kans te maken ons behoud te verzekeren.”