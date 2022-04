Debat van de week: wie wordt kampioen? (en uw droomloting kwam bijna uit)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar uw droomloting voor het WK 2022 in Qatar, met een keuze vanuit de diverse potten voor de Rode Duivels. Uit pot 2 hoopte u op de USA, waarbij Kroatië zeker geen favoriete tegenstander was en maar 6% van de stemmen kreeg. Marokko (32%) en Canada (22%) waren dan weer wél favoriet binnen hun pot. Kampioen? Ondertussen blikken we volop vooruit naar het einde van de reguliere competitie en de start van de play-offs. Wie wordt volgens u kampioen? Houdt Union stand, of komt nog een van de andere ploegen erop en erover? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Union (37) 21% Club Brugge (34.5) 43% Antwerp (31) 14% Anderlecht (30.5) 21% Gent (29.5) 0% Je kan nog stemmen tot 10/04/2022 10:00.