Ex-manager Westerlo met ervaring in Pro League heeft vertrouwen in Lorin Parys: "De juiste man op de juiste plaats"

Onlangs werd Lorin Parys aangesteld als nieuwe CEO van de Pro League. Herman Wijnants, ex-manager van Westerlo en jaar en dag actief in de Pro League, laat zijn licht schijnen op zijn voormalige partijgenoot bij N-VA.

"Voor de partij is het vertrek van Lorin Parys ongetwijfeld een aderlating, maar voor de Pro League is hij volgens mij de juiste man op de juiste plaats", aldus Wijnants in Gazet van Antwerpen.

"Zijn grootste troef is zijn dossierkennis. In de dossiers waar hij als politicus verantwoordelijk voor was, was hij van alles op de hoogte. Hij zal heus niet in de wind gaan staan als hij niet goed voorbereid is."

Los van zijn dossierkennis zal Lorin Parys ook heel wat andere skills moeten bovenhalen om van de Pro League een geoliede machine te maken. Herman Wijnants: "Op dit moment is er weinig samenwerking binnen de Pro League. Ik hoop dat hij erin slaagt om iedereen op dezelde lijn te krijgen. Dat wordt zijn belangrijkste taak."