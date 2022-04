Ritchie De Laet kampt met vervelend darmprobleem, flankverdediger hoopt op terugkeer tijdens play-offs

Op de vorige speeldag zou Ritchie De Laet aan de wedstrijd beginnen tegen OHL, maar aan het einde van de opwarming moest de flankverdediger alsnog afhaken. "Ziek", klonk het na afloop ietwat geheimzinnig. Vrijdag gaf de Great Old meer tekst en uitleg.

Lees hier het statement dat Antwerp via de officiële kanalen deelde:

"Ritchie heeft de voorbije weken enkele onderzoeken ondergaan waaruit blijkt dat hij een darmprobleem heeft. Dat probleem is onder controle maar kan af en toe voor zeer vervelende hinder zorgen. Daardoor is het vaak pas kort van tevoren duidelijk of spelen/trainen mogelijk is. De medische staf van RAFC volgt alles van zeer nabij op en bepaalt dag per dag het individueel en/of collectief programma."

"Nu de speler over een diagnose beschikt wenst hij die ook publiek te maken. Hij en de club willen dan ook nog eens melden dat alle andere geruchten omtrent zijn onbeschikbaarheid niet correct zijn. Ritchie zal wellicht nog trainingen en wedstrijden missen maar samen met de medische staf doet hij er alles aan om zijn ploeg van dienst te kunnen zijn in de Champions’ play-offs."