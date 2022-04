Anderlecht-kapitein hield zijn ploeg recht: "Dat is mijn rol in het collectief"

Daarvoor dient een kapitein: om de rust te bewaren en zijn ploeg bij de hand te nemen als ze het moeilijk hebben. Hendrik Van Crombrugge redde in de eerste helft verschillende keren de meubelen tegen Kortrijk.

Anderlecht had last met de snelle jongens van Kortrijk. Vooral Messaoudi zorgde voor chaos in de verdediging. Maar dan was daar nog altijd het sluitstuk. "Iedereen heeft zijn rol in het collectief", aldus Van Crombrugge. "De mijne is om bij een moeilijke start de ploeg in de match te houden. En die job heb ik wel goed gedaan, denk ik."

Om het tij te keren kon Anderlecht rekenen op zijn spitsenduo vooraan. "We hebben al veel gevloekt op de efficiëntie dit seizoen, maar dat was vandaag zeker niet het probleem. Het is ook een teken dat we aan het groeien zijn, dat we maturiteit hebben gekregen. We kunnen, als de omstandigheden het vereisen, ook met de lange bal spelen en de tweede bal winnen."

Doel nummer 1 is bereikt. Doel 2 is de bekerfinale winnen en doel 3 een rol van betekenis spelen in de play-offs. "Play-off 1 bereiken was echt wel een must. Dat zag je misschien ook wel aan de ploeg. Kortrijk had ook niets meer te verliezen en kon risico's pakken. Maar uiteindelijk zijn we daar nog goed mee omgegaan."