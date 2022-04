Dirk Kuyt gaat op 41-jarige leeftijd zijn debuut maken in de boksring

Dirk Kuyt maakt op uitnodiging van kickbokser Rico Verhoeven zijn debuut in de boksring. Dat heeft de 104-voudig international van Nederland zondagavond bekendgemaakt.

Kuyt neemt op 29 oktober in Rotterdam Ahoy deel aan 'Hit It', een nieuwe sport- en entertainmentshow 'vol gezelligheid, muziek, dans en sport', aldus Verhoeven. The King of Kickboxing heeft Kuyt geselecteerd voor een 'celebrity boxing match'. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool kan niet wachten.

"Als oud-voetballer weet ik wat het is om in een arena te staan", zei Kuyt in een videoboodschap bij Humberto. "Het is nu al zo'n vier jaar geleden dat ik ben gestopt met voetballen. En natuurlijk mis ik die spanning en die strijd om een wedstrijd te winnen."

"Ik heb best wel wat andere sporten gedaan, zoals tennis, padel en fitness. Maar om in een ring te staan, zoals Rico dat al vele malen in zijn leven gedaan heeft, dat wordt voor mij nieuw. Die strijd ga ik heel graag aan tegen een andere bekendheid. Vanaf nu ga ik keihard trainen. Ook omdat het allemaal voor het goede doel is.”

Wie Kuyt tegenover zich krijgt, is nog niet bekend. "Hij bokst in ieder geval niet tegen mij", lachte Verhoeven.