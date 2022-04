Nog geen duidelijkheid over Union-Beerschot, maar Ratten leggen zich neer bij eventuele forfaitscore

Na de ongeregeldheden in Union-Beerschot eiste het Bondsparket een forfaitoverwinning voor Union. Beerschot kreeg een boete van 10.000 euro en moest vier wedstrijden achter gesloten deuren spelen. Vrijdag kwam de Disciplinaire Raad van de Voetbalbond samen over zich over dit dossier te buigen.

Een uitspraak in verband met de uitslag volgt wellicht pas begin volgende week. Beerschot moet dan weer wat langer geduld uitoefenen om zijn sanctie te kennen na het wangedrag van enkele fans. Na de zitting van 1 juni wordt de strafmaat bepaald. Bondsprocureur Jan Keulen wees in zijn betoog naar recidive bij Beerschot. De kans dat de 10.000 euro en vier wedstrijden (al dan niet met uitstel) achter gesloten deuren bevestigd worden, lijkt groot. Beerschot, dat vertegenwoordigd werd door Walter Damen, gaf aan dat ze zich zouden neerleggen bij een eventuele forfaitscore. Verder liet Damen weten dat de 50.000 euro boete door de Pro League zal verhaald worden op de daders en dat er volop gewerkt wordt aan een stappenplan om in de toekomst dit soort incidenten te vermijden. Wedstrijden achter gesloten deuren ziet Damen dan weer niet zitten. "We zouden liever een straf of verbod hebben voor uitmatchen, eveneens met uitstel. Het is makkelijk geen uitsupporters meer toe te laten bij wedstrijden, maar daar straf je ook de goeie fans mee. Er moet evenwicht zijn", aldus Damen.