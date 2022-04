De Bruyne wil niet onder Kompany spelen: "dat zou raar zijn"

"Vincent was heel belangrijk voor mij, waar ik ook was", liet De Bruyne verstaan. Kompany als coach hebben zou De Bruyne toch liever niet hebben. "Nee, dat zou raar zijn. Ik denk niet dat het gaat gebeuren."

De Bruyne is momenteel geblesseerd aan zijn enkel. Het wordt nog afwachten of hij op tijd fit is voor de halve finale tegen Liverpool in de FA Cup.

"That was #KevinDeBruyne in disguise."



"I think playing under #VincentKompany would be weird."



"I would say #Neymar is one of the best I've played against. He's insane."



