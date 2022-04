Lior Refaelov laat zich uit over zijn toekomst én droomt nog van dubbel met Anderlecht: "Die matchen cruciaal"

Lior Refaelov wordt aan het einde van de maand 36 jaar, maar is zeker nog niet uitgeblust. Wat met zijn toekomst?

Refaelov ligt nog een jaar onder contract bij RSC Anderlecht, wat daarna zal gebeuren weet hij zelf ook nog niet.

"Zolang het vuur aanwezig is, blijf ik ervoor gaan", aldus de gewezen Gouden Schoen in Het Laatste Nieuws. "Ik heb nog een jaar contract, daarna zien we wel weer verder."

Extra werk?

Voor dit seizoen mikt de Israëliër alvast nog steeds hoog: "Natuurlijk willen we die Beker winnen. En de eerste matchen van de play-offs worden heel belangrijk."

"Als we kunnen winnen op Union en tegen Club Brugge op de eerste twee speeldagen? Dan zal er jullie extra werk wachten."