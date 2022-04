Ongewenst bij Standard en nu de grote uitblinker in Turkije: Negen doelpunten in negen wedstrijden voor Muleka

Kent u Jackson Muleka nog? De aanvaller werd in 2020 door Standard weggehaald uit de Congolese competitie. Door de tegenvallende cijfers werd de spits afgelopen winter verhuurd aan Kasimpasa in Turkije. Daar loopt het een stuk beter voor de jonge Congolees.

Jackson Muleka schittert in Turkije. De Congolees die door Standard aan Kasimpasa wordt verhuurd, scoort het ene doelpunt na de andere. Ook vandaag wist hij twee keer de weg naar het doel te vinden tegen Adana Demirspor.

De 22-jarige spits zit momenteel aan negen doelpunten en drie assists in negen wedstrijden. Bij Standard zat de Congolees in de eerste seizoenshelft aan drie doelpunten in 21 confrontaties. De ploeg uit Luik had zijn uitstekende vorm goed kunnen gebruiken de afgelopen weken.

Bij Standard zit het seizoen er al op na een teleurstellende 14de plaats in de stand. De topschutter bij de Rouches was Dragus met slechts zes doelpunten in 29 competitiewedstrijden. Al een geluk kunnen ze langs de Maas in principe volgend seizoen opnieuw rekenen op Muleka.